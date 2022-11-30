30 ноября 2022, 18:52
«Подача ресурсов восстановлена». Власти Каширы объяснили коммунальные аварии высоким водоразбором
Замглавы Каширы Швага: в округе восстановили подачу ресурсов после коммунальных аварий
Жители городского округа Кашира пожаловались в «Суперчате 360» на коммунальные проблемы. Людей возмутили частые перебои с водоснабжением и подачей тепла в многоквартирные дома. Замглавы муниципалитета Сергей Швага рассказал «360», что неполадки устранили — их причиной был высокий водоразбор местным предприятием.
Жительница Каширы пожаловалась, что город находится «на грани катастрофы».
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«Каждый день нет то воды, то отопления. По всему району. Трубы раскапывают и закапывают, люди пишут тонны жалоб», — подчеркнула она.
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В дежурно-диспетчерской службе министерства энергетики Подмосковья сообщили «360», что с начала отопительного периода зафиксировали только два технологических отказа из-за утечек на теплосетях. Там добавили, что Роспотребнадзор проверял готовность городского округа к зиме и по результатам проверок выдал положительное заключение.
Замглавы администрации округа Сергей Швага рассказал, что власти держат на контроле работу коммунальных сетей, но все же не застрахованы от аварийных ситуаций.
«Говоря о недавних авариях, наиболее вероятной их причиной является гидроудар вследствие резкого повышения водоразбора со стороны одного из наших предприятий-потребителей холодной воды», — объяснил он. Собеседник «360» добавил, что именно эти действия привели к аварии на теплосетях. Сейчас энергетики завершили восстановительные работы.
«Подача ресурсов восстановлена», — резюмировал Сергей Швага. В администрации городского округа прорабатывают вопрос о перерасчете для потребителей в Кашире.
Коммунальные аварии
Кашира
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