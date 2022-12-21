Эксклюзив 21 декабря 2022, 00:16 «Под знаком Рубенса». Директор музея «Новый Иерусалим» рассказал о работе над выставкой Искусствоведческую и исследовательскую работу провели над выставкой «Под знаком Рубенса»

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В Подмосковье в начале декабря открылась выставка «Под знаком Рубенса. Фламандская живопись XVII века из музеев и частных собраний России». Директор историко-художественного музея «Новый Иерусалим» Анна Антипенко, рассказала «360» о проведенной работе над выставкой.

Антипенко отметила, что в рамках проекта куратор выставки Вадим Анатольевич Садков провел большую работу, как искусствоведческую, так и исследовательскую. Вместе с музейными научными сотрудниками новые данные внесли в атрибуции, датировки и провинансы.

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«И вот этот большой труд исследовательской работы вылился в замечательный каталог выставки „Под знаком Рубенса“. Поэтому этот проект, в том числе, и исследовательский получился», — рассказала директор историко-художественного музея «Новый Иерусалим».

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Выставка «Под знаком Рубенса. Фламандская живопись XVII века из музеев и частных собраний России» открылась в музее «Новый Иерусалим» 9 декабря. Посетители смогут увидеть 67 знаковых произведений известных мастеров эпохи расцвета фламандского искусства.

Ключевым образом экспозиции выступила работа Питера Пауля Рубенса, которая никогда до этого не выставлялась в России. Фигура и творчество Рубенса стали смысловым центром всего проекта.