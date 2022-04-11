Под завалами дома в Ступине могут находиться люди, заявили в СК РФ. В ведомстве подчеркнули, что количество пострадавших уточняется.

По факту взрыва возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. ЧП произошло на верхних этажах пятиэтажки сегодня рано утром. После этого четвертый этаж оказался частично разрушен.

«Количество пострадавших уточняется. Под завалами, возможно, еще находятся люди», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального ГСУ СК. Также следователи проводят обыски и выемки в управляющей и обслуживающей газовой компаниях.

Жертвами ЧП стали два человека, четверых жильцов, по данным Минздрава региона, доставили в больницу. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил обеспечить эвакуированных жильцов всем необходимым.