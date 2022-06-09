Под строительство школы на 1100 мест в Подольске передали 3 гектара земли

Минимущество Московской области предоставило 3 гектара земли в безвозмездное пользование для строительства школы на 1100 мест в Подольске. Об этом сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Для города стала актуальной проблема вторых смен в школах. За последние пять лет для ее решения было открыто 6 новых школ, а также пристройка к школе № 13.

"Школа будет построена в рамках реализации государственной программы Московской области „Строительство объектов социальной инфраструктуры“ на улице Победы в микрорайоне Климовск", — рассказывает Адигамова.

Глава городского округа Дмитрий Жариков объяснил, что ликвидация второй смены — ключевой аспект комфорта, а создание комфортной городской среды — приоритетная задача для администрации округа. Он также напомнил, что сейчас в Подольске продолжает строительство детского сада. В еще одном детском саду и школе проводится капитальный ремонт.