Подмосковье 12 сентября 2023, 17:03 Свыше 130 незаконных свалок устранили в Подмосковье с начала сентября ГУСТ МО

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Свыше 100 навалов мусора убрали на контейнерных площадках в Подмосковье с начала сентября. Больше всего нарушений устранили в Одинцове, Химках, Мытищах и Подольске.

Как рассказала глава ГУСТ Светлана Аипова, 24 навала мусора убрали в Одинцове, по 17 в Химках, Мытищах и Подольске, еще 13 — в Электростали.

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«Мы продолжаем следить за отработкой нарушений, ведь, помимо ухудшения санитарной обстановки, навалы бытовых и крупногабаритных отходов доставляют дискомфорт местным жителям», — сказала она.

В ведомстве напомнили, что за организацию незаконных свалок предусмотрен штраф в размере до трех тысяч рублей для физических лиц, до 50 тысяч — для предпринимателей и до 250 тысяч — для юридических лиц.

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