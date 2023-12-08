Подмосковье 08 декабря 2023, 12:22 Почту Деда Мороза открыли в музее-заповеднике «Архангельское» в Подмосковье Unsplash

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Почту Деда Мороза запустили в музее-заповеднике «Архангельское» в Подмосковье. Акция пройдет с 9 по 28 декабря.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, «Архангельское» запустило акцию совместно с Почтой России. С ее помощью все желающие могут бесплатно отправить письма в Великий Устюг. Для их приема установили специальный ящик.

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Опустить письмо можно ежедневно в визит-центре на КПП № 1, указав адрес 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза».

Сотрудники почты будут забирать послания каждый день и отправлять их в резиденцию волшебника.

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