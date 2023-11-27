Подмосковье 27 ноября 2023, 16:56 Почтовый ящик для писем Деду Морозу установили на набережной озера Сенеж в Солнечногорске Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Первый почтовый ящик для писем Деду Морозу установили на домике в центральной части набережной озера Сенеж в Солнечногорске. Сообщения от юных жителей округа будут отправлять в Великий Устюг.

Жители Солнечногорска уже могут отправить письмо главному зимнему волшебнику страны. Написать письмо Деду Морозу может каждый желающий. Также в округе в преддверии Нового года подготовят праздничные программы.

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«Уже с 1 декабря в каждом территориальном управлении нашего округа стартуют праздничные события в рамках губернаторского проекта „Зима в Подмосковье“. В этот день в центральном парке Солнечногорска с 17 часов жителей и гостей округа ждет концертная программа, новогодняя ярмарка, а также главное событие — зажжение иллюминации на елке», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале опубликована афиша новогодних праздников, которая пополняется каждый день.

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