Подмосковье 23 ноября 2022, 13:42 Почтовые ящики для писем Деду Морозу появятся в парках Подмосковья с 26 ноября

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Проект «Почта Деда Мороза» начнет работать в парках Подмосковья с 26 ноября. Дети смогут написать письмо зимнему волшебнику и опустить его в специальный ящик.

«Московская область вновь присоединится к этой доброй новогодней акции. Помимо катков, лыжных трасс и новогодних украшений, в парках будет работать почта Деда Мороза», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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Каждый ребенок сможет написать письмо Дедушке Морозу, рассказать о своих успехах в году и попросить желанных подарков. Опустить его в ящик можно будет в парках области до 11 декабря. В Министерстве благоустройства Подмосковья заверили, что все послания будут направлены в Великий Устюг.

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В декабре в Подмосковье пройдет 188 ярмарок в 30 округах. Большинство из них будут посвящены Новому году.

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