Подмосковье 04 февраля 2024, 16:38 Почтовую марку в честь 650-летия Высоцкого монастыря выпустили в Подмосковье Телеканал «360»

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Почтовую марку в честь 650-летия Высоцкого монастыря, расположенного в Серпухове, выпустили в Подмосковье. Обитель является объектом культурного наследия федерального значения.

На марке изображены панорама монастыря, преподобный Сергий Радонежский и первый настоятель — преподобный Афанасий Высоцкий-старший.

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Обитель основал князь Владимир Храбрый по благословлению преподобного Сергия Радонежского в 1374 году. Ее трижды посещал царь Иван Грозный. На сегодняшний день на территории действуют шесть храмов. В трех из них ведутся работы по реставрации, а еще два храма строятся.

Главная святыня монастыря – чудотворный образ Божией Матери «Неупиваемая чаша» в Покровском храме. В некрополе обители погребены первый русский канцлер Гаврила Головкин и мореплаватель Федор Соймонов.

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