Почтовую марку в честь 650-летия Вереи выпустили в Подмосковье

Первую почтовую марку выпустили в рамках проекта «Почтовая история Вереи». Это совместная работа правительства Московской области и «Почты России». Марку посвятили 650-летию самого маленького города Подмосковья.

Торжественная церемония гашения марки прошла в субботу, 7 августа. Верея в этот день празднует свой день рождения.

«Не каждый город в России имеет свою марку. Поэтому для Вереи, мне кажется, это важный символ 650-летия», — сказал директор макрорегиона Москва «Почты России» Дмитрий Адушев.

Около краеведческого музея Вереи открыли арт-объект с новым символом города. На железной стойке с почтовым ящиком появилась фигурка мальчика, которого назвали Вереенок.