Почтовое отделение открыли после ремонта в деревне Барабаново городского округа Кашира

В Московской области продолжают обновлять почтовые отделения. Ремонт завершили в филиале в деревне Барабаново городского округа Кашира. В церемонии открытия принял участие советник губернатора Подмосковья Александр Коган.

В Московской области уже сделали ремонт в 183 отделениях «Почты России». Еще 162 филиала обновят до 1 сентября. Советник губернатора Подмосковья Александр Коган курирует проект. Он принял участие в открытии отремонтированного отделения в деревне Барабаново.

В филиале полностью обновили фасад, входную группу, заменили окна и двери, напольное покрытие, оштукатурили и покрасили стены, закупили мебель. Теперь в здании есть туалет для сотрудников. Его очень не хватало для комфортной работы.

«Задача, которую ставит перед нами губернатор, правительство Московской области, — привести все отделения почты в надлежащее состояние, к единому стандарту, чтобы здесь и качественно оказывались услуги, и было удобно людям. Вы видите, как изменилась почта, она стала более светлая, более просторная, она стала удобнее для самих сотрудников. Уверен, что это отметят посетители», — отметил Коган.

Он добавил, что в Московской области каждый год услугами почты пользуются большее 3,5 миллиона жителей региона. Поэтому важно уделять внимание качеству услуг и созданию комфортных условий для посетителей и работников отделений.

В Кашире работают 23 почтовых отделения, 11 из которых попали в программу ремонта. И 10 из них уже обновили, они снова принимают посетителей. Последний филиал готовится к переезду в новое здание.