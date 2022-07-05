Почтоматы появятся на автовокзалах и автостанциях Мострансавто

На 32 автовокзалах и автостанциях Мострансавто в разных городах Подмосковья появятся почтоматы Почты России. Уже завершена установка, подключены или находятся в процессе настройки аппараты в залах ожидания на объектах транспортной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе «Мострансавто».

«Нововведение повысит уровень сервиса на наших автовокзалах и автостанциях, чтобы по дороге на работу, учебу или просто на встречу с друзьями жители и гости Московской области могли с комфортом получать свои интернет-заказы или посылки в шаговой доступности от нужной остановки и маршрута. В ближайшее время почтоматы будут установлены в различных городах Подмосковья», — рассказали в Мострансавто.

Почтоматы появятся в Воскресенске, Дмитрове, Рузе и других городах. В них жители смогут получить предварительно оплаченные заказы из российских и зарубежных интернет-магазинов. До конца года у пользователей появится возможность оплаты посылок картой через POS-терминал.

«Развитие сети почтоматов — один из приоритетных проектов Почты России, который позволит значительно расширить сеть выдачи отправлений. Поэтому мы всегда выбираем локации с максимальным трафиком, и автовокзалы прекрасно для этого подходят. В этом году мы также тестируем отправку посылок через почтоматы, чтобы расширить возможности наших устройств», — сообщил заместитель гендиректора Почты России по операционному управлению и розничной торговле Алексей Лаптев.

Для размещения почтаматов были выбраны локации с высоким пассажиропотоком, при этом аппараты устанавливают таким образом, чтобы они не мешали пассажирам.