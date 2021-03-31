Почти всех коров Подмосковья оценили по внешнему виду и надою в 2020 году

Итоги бонитировки (комплексной оценки) крупного рогатого скота подвели в Московской области за 2020 год. Как сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, была произведена оценка порядка 72,6 тысячи животных.

«В рамках комплексной оценки сельскохозяйственных животных по происхождению, экстерьеру, продуктивности, воспроизводительной способности и качеству потомства оценено 72,6 тысячи голов коров. Это 88% от поголовья, содержащегося в сельскохозяйственных организациях области. Это важная процедура, позволяющая оценить каждое животное с целью установления его племенной ценности», — отметил Сергей Воскресенский.

Бонитировка сельскохозяйственных животных проводилась в племенных и товарных организациях Подмосковья. В области в основном разводят и содержат коров голштинской, черно-пестрой, холмогорской и айрширкой пород, на долю их поголовья приходится 99,2%. Представлен в области и крупный рогатый скот джерсейской, костромской, ярославской и монбельярдской пород.

Министр уточнил, что средняя продуктивность на корову составила 8055 кг молока за прошлый год, что на 345 кг больше показателей 2019 года. Лидером по молочной продуктивности остается голштинская порода, по которой на корову получено 8607 кг молока с жирностью 4,1% и содержанием белка 3,36%.

Меньше всего животных прошли оценку в городских округах Истра и Чехов, там было пробонитировано менее 40% скота.