Почти все ветераны ВОВ из Подмосковья прошли диспансеризацию

Почти все ветераны Великой Отечественной войны из Московской области прошли диспансеризацию. Об этом рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

В Подмосковье в 2021 году диспансеризацию прошли 96% участников войны.

«Забота о здоровье начинается с контроля за его состоянием. Ежегодно наши медицинские специалисты проводят диспансеризацию ветеранов Великой Отечественной войны. По результатам обследования врачи назначают необходимое лечение и дают рекомендации, а при необходимости направляют на более углубленную диагностику», — сообщила Стригункова.

Пройти диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр вправе граждане старше 18 лет. Для этого нужно записаться по телефону 122, в поликлинике или через портал «Госуслуги». Результаты медосмотра появятся в личном кабинете на портале «Госуслуги».

Ранее в поликлинике № 3 второй городской больницы Красногорска состоялся день семейного здоровья. Взрослые и дети прошли профилактический осмотр. Это был первый день работы губернаторского проекта «Паспорт здоровой семьи», в рамках которого можно пройти диспансеризацию за один день.