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    08 мая 2021, 16:29

    Почти все ветераны ВОВ из Подмосковья прошли диспансеризацию

    Алена Макаренко, Юлия Уткина

    Почти все ветераны Великой Отечественной войны из Московской области прошли диспансеризацию. Об этом рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

    Почти все ветераны ВОВ из Подмосковья прошли диспансеризацию

    В Подмосковье в 2021 году диспансеризацию прошли 96% участников войны.

    «Забота о здоровье начинается с контроля за его состоянием. Ежегодно наши медицинские специалисты проводят диспансеризацию ветеранов Великой Отечественной войны. По результатам обследования врачи назначают необходимое лечение и дают рекомендации, а при необходимости направляют на более углубленную диагностику», — сообщила Стригункова.

    Пройти диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр вправе граждане старше 18 лет. Для этого нужно записаться по телефону 122, в поликлинике или через портал «Госуслуги». Результаты медосмотра появятся в личном кабинете на портале «Госуслуги».

    Ранее в поликлинике № 3 второй городской больницы Красногорска состоялся день семейного здоровья. Взрослые и дети прошли профилактический осмотр. Это был первый день работы губернаторского проекта «Паспорт здоровой семьи», в рамках которого можно пройти диспансеризацию за один день.