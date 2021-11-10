Почти все участники «Родительского контроля» положительно оценили качество питания в школах Подмосковья

Жители Подмосковья имеют возможность лично следить за качеством питания детей в школах: они могут сами попробовать еду и потом заполнить специальный чек-лист. Почти все — 97% родителей, которые участвуют в специальном проекте — довольны продуктами и блюдами, которые едят школьники. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

«В Подмосковье работает проект „Родительский контроль“, в рамках которого каждый родитель может прийти в школу и проверить качество питания. После дегустации родителям предоставляется чек-лист, где они оценивают качество питания», — рассказали в ведомстве.

В пресс-службе обратили внимание, что родители контролируют питание школьников в Подмосковье каждый день. С 1 сентября в проекте приняли участие почти девять тысяч родителей — 97% из них положительно оценили качество еды в школах региона.

Если у родителей появляются вопросы, то в школы выезжают специалисты министерства по линейному контролю. Они проверяют работу пищеблока от и до. Так в подмосковном Минобразования отреагировали на сообщение газеты «Известия», что общественники предложили кабмину компенсировать местным бюджетам инфляционный рост цен на продукты, так как качество школьной еды ухудшилось.

Один из авторов обращения в правительство по этому вопросу, председатель Союза потребителей России Петр Шелищ, объяснил «360» суть предложения.

«Об этом и речь, чтобы поддержали [организаторов школьного питания], потому что в регионах все в разном положении, но почти все регионы с бюджетами дефицитными и у них нет возможности [компенсировать подорожание продуктов на фоне инфляции]», — поделился собеседник.