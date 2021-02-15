Почти все подъезды к населенным пунктам Подмосковья очистили от снега вовремя

Коммунальщики очистили подъезды почти ко всем населенным пунктам Московской области после экстремального снегопада. Оставшиеся проблемы решили за несколько последующих часов.

«Состояние дорог показало, что только 60 подъездов к населенным пунктам из почти шести тысяч своевременно не были очищены. Мы приняли все меры, чтобы своевременно проблемы устранить. Устранили за 12 часов. Постоянно мониторили ситуацию, были с главами [городских округов] на связи», — заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Он отметил, что движение из-за снегопада пришлось перекрыть только на семи дорогах региона. Разгул стихии нарушил движение на ЦКАД и на нескольких магистралях при въезде в Москву.

«Снегопад вызвал сильные пробки на наиболее интенсивных магистралях. На ЦКАДе были проблемы, когда машины могли простоять в пробках 12 часов. На Симферопольском, Варшавском шоссе при въезде в Москву была громадная пробка, потому что фуры перегораживали весь ход полос и заслоняли машинам проезд в Москву», — рассказал Гержик и подчеркнул, что движение восстановили в течение суток после появления заторов.

Все дни, пока шел снег, 660 экипажей ГИБДД контролировали соблюдение правил дорожного движения в Московской области. По словам Гержика, во время снегопада на дорогах региона никто не погиб.