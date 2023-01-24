Подмосковье 24 января 2023, 21:23 Почти в 100 парках Подмосковья установили пункты для раздельного сбора мусора

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В начале года в парке отдыха города Видное Ленинского округа установили контейнеры для раздельного сбора отходов. Теперь такие пункты организованы в 96 парках Московской области.

В прошлом году современные мусорные площадки «Мегабак» установили в двух парках Реутова.

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«В планах министерства организовать раздельный сбор отходов во всех 136 парках Московской области», — сообщил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

В регионе установлено более 168 тысяч контейнеров, отходы из которых вывозят более 1,5 тысячи грузовиков. При этом не допускается, чтобы разные виды мусора увозил один большегруз.

Реформа по обращению с отходами в Московской области действует с 2019 года. За это время в регионе закрыли все 39 полигонов старого образца и запустили 11 комплексов по переработке отходов.

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