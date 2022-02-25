Почти тысячу кровель отремонтируют в Подмосковье в 2022 году

Порядка тысячи кровель запланировано отремонтировать в 2022 году в Московской области в рамках программы капитального ремонта. Об этом сообщили в региональном министерстве ЖКХ. Реализация программы началась в 2014 году — за это время в порядок успели привести уже порядка восьми тысяч крыш многоквартирных домов.

«Представители министерства и регионального Фонда капитального ремонта регулярно выезжают на объекты, чтобы лично контролировать ход проведения работ. В текущем году в регионе запланировано отремонтировать кровли в 935 многоквартирных домах», — сказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Все работы проводят с соблюдением мер безопасности. Контроль за ходом проведения работ осуществляют эксперты ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта».

Также жители могут обратиться напрямую к руководителям Центра Управления Проектов (ЦУП) Фонда по конкретной территории и направлению работ. Телефоны ответственных руководителей ЦУП находятся на сайте Фонда в разделе «О Фонде».

После капитального ремонта на объекте действует гарантийный срок пять лет. В течение этого времени ответственность за качество работ несет подрядная организация. В свою очередь, эксплуатирующая организация должна надлежащим образом обслуживать все элементы дома.

Ознакомиться с адресной программой капремонта многоквартирных домов Московской области жители Подмосковья могут на интерактивной карте Фонда капремонта.