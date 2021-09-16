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    16 сентября 2021, 10:14

    Почти тысячу исследований на заболевания пчел провели в Подмосковье с января

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Более 900 лабораторных исследований материалов пчел на заболевания провели в Подмосковье с начала года. Их выполняют для получения качественного меда, контроля за благополучием пасек и недопущения нарушений.

    Почти тысячу исследований на заболевания пчел провели в Подмосковье с января | Изображение 1

    Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, исследования проводят ветеринары.

    Они выполняют и диагностику, и лечебно-профилактические обработки пчелосемей против инфекционных заболеваний.

    Мероприятия проводят систематически в целях недопущения на территории региона болезней пчел

    Сергей Воскресенский.

    По его словам, в течение многих лет это позволяет не только контролировать благополучие пасек в Московской области, но и увеличивать количество пчелосемей.

    Почти тысячу исследований на заболевания пчел провели в Подмосковье с января | Изображение 2

    Сегодня в Подмосковье насчитывается не менее 500 объектов, занимающихся содержанием и разведением пчел. Суммарная мощность пасек составляет более 11 тысяч пчелосемей.