Почти тысячу гектаров земли обработают от борщевика в Истре

В городском округе Истра начали обработку от борщевика. С сорняком борются специальными гербицидами. Всего обработают почти тысячу гектаров земли.

Источник фото: телеканал «360»

В Истре от борщевика обработали уже сотни гектаров земли. Специальные гербициды наносят сорняку смертельный удар, при этом они не вредят насекомым и мелкой живности.

«При попадании „Анкора“ на борщевик в течение 10-15 дней он останавливается в росте, начинается увядание борщевика, и он погибает», — объяснил Ростислав Мельников, начальник ТУ по Истре МБУ «ДОДХИБИМР».

Источник фото: телеканал «360»

Все результаты ликвидации растения заносят в приложение «Проверки Подмосковья». Здесь указывается метод обработки, используемая техника и гербициды. Затем работники загружают фотографии «до» и «после» обработки участка.

Всего же по округу планируется обработать порядка тысячи гектаров. Но это касается только муниципальных земель. На личных участках жители должны убирать сорняк-гигант сами. По закону нерадивых собственников наказывают рублем.