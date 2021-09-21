Почти 900 ветеранов из Подмосковья получат по 50 тысяч рублей к юбилею открытия Дороги жизни

К юбилею открытия Дороги жизни 855 пенсионеров из Московской области получат президентскую выплату в размере 50 тысяч рублей. Она автоматически поступит тем, кто награжден медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина напомнила, что такую выплату перечислят в честь 80-летия с открытия Дороги жизни.

«На сегодняшний день в Подмосковье проживают 855 человек, награжденных знаком „Жителю блокадного Ленинграда“, и 77 человек, награжденных медалью „За оборону Ленинграда“», — уточнила она.

Это произойдет автоматически. Никаких заявлений подавать не потребуется.

Ранее пенсионеры получили президентскую выплату в размере 10 тысяч рублей Ирина Каклюгина.

Она отметила, что такую выплату тоже перевели автоматически, что особенно удобно для старшего поколения.