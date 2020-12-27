Почти тысяча единиц техники устраняла последствия снегопада ночью

Прошедшей ночью на дороги Подмосковья вывели 980 единиц спецтехники. Рабочие устраняли последствия снегопада. Более 800 человек расчищали тротуары.

«Все дорожные службы Подмосковья были переведены на усиленный режим работы. За ночь очищено от снега и обработано противогололедными материалами свыше 16 тысяч километров областных дорог», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Глава ведомства добавил, что специалисты следят за дорожной ситуацией круглые сутки. В Подмосковье работает оперативный штаб по зимнему содержанию дорог в регионе.

Накануне в Подмосковье выпало до двух сантиметров снега. В воскресенье 27 декабря снегопады прекратятся, а температура воздуха опустится до местами до -10 градусов.

Министерство транспорта Московской области просит автомобилистов быть аккуратными на дорогах и соблюдать соответствующий погоде скоростной режим.