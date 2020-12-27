Почти тысяча единиц техники устраняла последствия снегопада ночью
«Все дорожные службы Подмосковья были переведены на усиленный режим работы. За ночь очищено от снега и обработано противогололедными материалами свыше 16 тысяч километров областных дорог», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.
Глава ведомства добавил, что специалисты следят за дорожной ситуацией круглые сутки. В Подмосковье работает оперативный штаб по зимнему содержанию дорог в регионе.
Накануне в Подмосковье выпало до двух сантиметров снега. В воскресенье 27 декабря снегопады прекратятся, а температура воздуха опустится до местами до -10 градусов.
Министерство транспорта Московской области просит автомобилистов быть аккуратными на дорогах и соблюдать соответствующий погоде скоростной режим.