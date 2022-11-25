Подмосковье 25 ноября 2022, 10:26 Почти три тысячи жительниц Подмосковья прошли маммографию по самозаписи с начала года

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Почти три тысячи женщин из Подмосковья прошли маммографию по самозаписи. Услуга стала доступна в этом году для тех, кто не делал исследование более двух лет.

Первый зампред правительства Светлана Стригункова рассказала, что у 13 пациентов выявили опухоль, они уже начали лечение.

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«Маммография — основной метод диагностики новообразований молочных желёз. С возрастом риск развития патологии груди у женщин увеличивается, поэтому мы сделали данное исследование более доступным», — отметила она.

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Самостоятельно записаться на маммографию могут женщины старше 40 лет, прикрепленные к подмосковной медорганизации. Последнее исследование должно быть сделано не менее двух лет назад. Записаться можно через «Госуслуги», а также по номеру 122.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 56 социальных объектов в 2023 году. Это школы, детские сады и поликлиники.

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