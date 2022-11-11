Подмосковье 11 ноября 2022, 22:21 Почти три тысячи новых рабочих мест создали в Химках с начала года

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В Химках подвели предварительные итоги реализации проекта «Химкинский резидент». В его рамках с начала года в округе создали почти три тысячи новых рабочих мест на предприятиях крупного и среднего бизнеса. Об этом сообщил глава Химок Дмитрий Волошин.

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«В нашем округе создана по-настоящему эффективная система взаимодействия с бизнесом. Мы открыли единый Центр поддержки предпринимательства, который дает разъяснения о всевозможных субсидиях и грантах, консультирует, как их получить. Наша задача — в условиях внешнего санкционного давления помочь предпринимателям не просто сохранить свое дело, а найти дополнительные точки роста. Для этого по поручению губернатора Андрея Юрьевича Воробьева разработан целый комплекс мер поддержки бизнеса», — отметил глава Химок Дмитрий Волошин.

Также он уточнил, что с начала года сотрудники администрации провели 140 выездов, в результате которых было выявлено 602 нерезидента. 205 из них уже зарегистрировались и встали на налоговый учет, 397 — находятся в работе.

Проект «Химкинский резидент» реализуют в округе по инициативе Дмитрия Волошина с 2019 года. Его задача — побудить бизнесменов встать на налоговый учет, а также привлечь крупных игроков рынка, чтобы те зарегистрировали свой бизнес именно в Химках.

«Для успешного ведения бизнеса в Химках есть все необходимое — земля, промзоны, офисы А-класса, склады и хорошая транспортная доступность. Рядом Ленинградское шоссе, МКАД, аэропорт Шереметьево, а также Канал имени Москвы», — отметил Дмитрий Волошин.

За девять месяцев 2022 года благодаря реализации программы «Химкинский резидент» в бюджет округа было привлечено более 32 миллиона рублей, которые направят на благоустройство, развитие социальной сферы и других отраслей.