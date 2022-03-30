Почти треть выпускников МВА имени Скрябина начали работать ветеринарами в Подмосковье

Почти 30% молодых ветеринарных врачей и ветсанэкспертов после учебы в Московской ветеринарной академии имени Скрябина начинают работать в ветеринарной службе Подмосковья. Об этом рассказали в Минсельхозе региона.

В ведомстве отметили, что подготовка кадров для современного рынка труда остается одной из ключевых проблем, которые ограничивают устойчивый рост экономики в последние годы.

Большую роль для освоения практических навыков студентами играет самостоятельная политика образовательной организации. Она дает возможность больше узнать профессию, в которой студенты будут заняты.

«За это время студенты получают практические навыки у ветеринарных специалистов, <…> отрабатывают навыки взятия проб крови, проведения туберкулинизации,», — рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Источник фото: Сергей Александрович

Помимо этого, студенты изучают требования ветеринарного законодательства и другие нормативные акты, регламентирующие ветеринарную деятельность

Традиционно к работе государственных экзаменационных комиссий привлекают представителей ветеринарной службы Московской области, которые оценивают уровень выпускников и могут сами оценить качество их профессиональной подготовки. После окончания практики в Подмосковье остаются работать почти 30% выпускников Московской ветеринарной академии имени Скрябина

В этом году уже 140 студентов из этого вуза прошли практику в подмосковных государственных бюджетных ветеринарных учреждениях.