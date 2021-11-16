Почти полторы тысячи рабочих мест создали в Реутове за год

В этом году в Реутове создали 1400 дополнительных рабочих мест. Это стало возможным благодаря открытию и модернизации местных предприятий. Об этом сообщила пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Мы постоянно работаем над привлечением новых инвесторов в наш город. Стараемся сопровождать каждого нового добросовестного и эффективного предпринимателя, поддерживаем и подсказываем. В текущем году за десять месяцев создали 1,4 тысячи новых рабочих мест, план на следующий год — еще больше», — рассказал Каторов.

Фото: Алексей Оводов

За этот год подмосковные власти преобразовали бывшую Реутовскую хлопкопрядильную фабрику под новое предприятие. Например, ООО «АВК» и ООО «Продфутсервис» — налоговые резиденты, занимаются производством продуктов питания. А на территории индустриального парка «Строй Парк» функционируют 23 резидента. Более того, в текущем году жители округа получили возможность работать в первом муниципальном коворкинге Реутова Open — он вмещает 152 резидента, которые могут осуществлять свою деятельность в мини-офисах и пространствах формата open space.

Услуги по вопросам ведения бизнеса можно получить в муниципальном центре Реутова «Мой бизнес». Он специализируется на различных консультациях — например, как разработать бизнес-план и продвигать товар. Кроме того, специалисты «Моего бизнеса» консультируют желающих по вопросам брендирования и сертификации продукции. Меры поддержки бизнеса стали самой популярной категорией услуг среди предпринимателей.

«Мы очень быстро и гибко перестроили нашу системную модель взаимодействия с предприятиями во время пандемии. Начали поддерживать организации, которые больше всего пострадали в результате мер противодействия новой коронавирусной инфекции и ограничительных мер. Например, в текущем году 12 наших предприятий получили банковские кредиты в рамках антикризисной программы по поддержке занятости в период пандемии. Приспосабливаясь к новым реалиям в период распространения коронавирусной инфекции, предприниматели смогли открыть новые ниши для бизнеса <…> и достойно преодолеть трудности», — отметил Станислав Каторов.

По его словам, поддержка бизнесменов помогла стабилизировать экономическую ситуацию Реутова.

В этом году 15 местных предприятий обратились в банки за льготными кредитами, помощь оказали 12 из них. Общая сумма, которую они получили, достигла 44 миллионов рублей. Кроме того, процентная ставка на кредит на сохранение рабочих мест составила лишь 2%, а банковские платежи на выплату зарплаты выдавались и вовсе на беспроцентной основе.