Почти полтора миллиона человек поставили прививку от гриппа в Подмосковье

Министр уточнила, что вакцинация проводится во всех городских округах области, в многолюдных местах работают мобильные комплексы, также организуются выезды специалистов на предприятия.

«Благодаря этому прививку от гриппа сделали уже 33,3% жителей от общего плана по вакцинации в Подмосковье», — сообщила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

В поликлиниках Подмосковья, а также мобильных комплексах по вакцинации используют современные отечественные вакцины: «Совигрипп», «Флю-М» и «Гриппол плюс».

Прививки жителям ставят бесплатно, с собой нужно иметь паспорт или полис ОМС. Перед вакцинацией нужно обратиться к терапевту в поликлинику по месту прикрепления. В мобильном комплексе по вакцинации врач проведет осмотр на месте.

Всю интересующую информацию и график работы мобильных комплексов можно узнать в медицинских организациях и на официальном сайте по вакцинации.