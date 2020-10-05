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    05 октября 2020, 17:13

    Почти полтора миллиона человек поставили прививку от гриппа в Подмосковье

    Анастасия Максимовских, Юлия Уткина

    В Московской области вакцинировали от гриппа треть от запланированного числа жителей. Об этом рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. Масштабная кампания по вакцинации стартовала в Подмосковье почти месяц назад.
    Почти полтора миллиона человек поставили прививку от гриппа в Подмосковье | Изображение 1

    Министр уточнила, что вакцинация проводится во всех городских округах области, в многолюдных местах работают мобильные комплексы, также организуются выезды специалистов на предприятия.

    «Благодаря этому прививку от гриппа сделали уже 33,3% жителей от общего плана по вакцинации в Подмосковье», — сообщила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

    В поликлиниках Подмосковья, а также мобильных комплексах по вакцинации используют современные отечественные вакцины: «Совигрипп», «Флю-М» и «Гриппол плюс».

    Прививки жителям ставят бесплатно, с собой нужно иметь паспорт или полис ОМС. Перед вакцинацией нужно обратиться к терапевту в поликлинику по месту прикрепления. В мобильном комплексе по вакцинации врач проведет осмотр на месте.

    Всю интересующую информацию и график работы мобильных комплексов можно узнать в медицинских организациях и на официальном сайте по вакцинации.

    Новости SMI.FM