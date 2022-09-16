Почти половину почтовых отделений модернизировали в Химках | 360°

Подмосковье 16 сентября 2022, 20:52 Поделиться Telegram

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Viber Почти половину почтовых отделений модернизировали в Химках

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В Химках обновляют почтовые отделения, отремонтировали уже семь из 17. Об этом сообщил глава городского округа Дмитрий Волошин на общегородском совещании.

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«В 2021 году губернатор Андрей Юрьевич Воробьев объявил программу модернизации почтовых отделений на территории Подмосковья. Семь почтовых отделений в Химках мы уже обновили. Всего в нашем городе работают 17 отделений почтовой связи, которые обслуживают 260 тысяч наших жителей», — сказал Дмитрий Волошин.

В Химках отремонтированы почтовые отделения на улице 9 Мая, 18Б, Чапаева, 7, Новозаводской, 5, Северной, 1, Речной, 2, проспекте Мира, 11 и по адресу микрорайон Планерная, 17.

Жители ЖК «Город набережных» обратились с просьбой переформатировать существующее почтовое отделение в полноценную стационарную почтовую службу. Также для удобства жителей Новых Химок почтовый пункт с проспекта Мельникова, 2/1, перенесут в ТЦ «Мега». Планируется, что отделение будет работать без выходных.

В 2023 году для жителей ЖК «Солнечная система» и ЖК «Две столицы» планируют открыть полноценный почтовый пункт.

«На территории этих жилых комплексов живут более 22 тысяч человек, это достаточно большой микрорайон округа. Поэтому вопрос развития инфраструктуры — один из самых важных. Мы уже ввели здесь в строй школу и палисадик. Сейчас поступают запросы от жителей на открытие почтового отделения», — сказал Дмитрий Волошин.

Ранее стало известно, что «Почта России» запустила программу трудоустройства для беженцев.

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