Подмосковье 24 ноября 2023, 11:44 Почти половину лесопожарной техники Подмосковья оснастили спутниковой навигацией Комитет лесного хозяйства МО

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На сегодняшний день в подмосковном лесном хозяйстве свыше тысячи машин. Из них 45% оснащены спутниковой навигационной системой на базе технологий ГЛОНАСС.

Как рассказал глава Минсельхозпрода Подмосковья Владислав Мурашов, это дает возможность направлять на ликвидацию возгораний технику, которая находится ближе всего к очагу.

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«Это не только требование времени, но и реальный, отработанный механизм контроля. ГЛОНАСС интегрирована с системой СОУЛП. На мониторы в Региональной диспетчерской службе областного Комитета лесного хозяйства выводится информация о находящейся в данный момент технике в лесах, а также о незадействованных автомобилях», — сказал министр.

В первой половине 2024 года спутниковой навигационной системой оборудуют всю технику ведомства.

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