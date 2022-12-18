Подмосковье 18 декабря 2022, 13:59 Почти половина месячной нормы осадков выпала в Подмосковье за сутки

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За минувшие сутки в Московской области выпало более половины месячной нормы снега, сообщается на сайте «Метеовести».

Двадцать миллиметров снега выпало в Долгопрудном и Можайске за последние 24 часа, в Коломне и Кашире эти показатели достигли 22 миллиметров, в Павловском Посаде — 23.

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«Сегодня днем ожидается переменная облачность, небольшой снег, сильный туман, -5°...-7°, ветер северный, сильный, порывы до 13 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы. Вечером — сильный снег. Ближайшей ночью — ясная погода, температура -12...-14°. Давление немного выше нормы», — говорится в сообщении «Метеовестей».

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В настоящее время снег продолжает идти. Отмечается, что осадки прекратятся ориентировочно после 21 часа. Ожидается, что 18 декабря будет зафиксирован рекорд по суточному выпадению осадков.

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