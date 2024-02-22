Подмосковье 22 февраля 2024, 13:51 Почти полмиллиона жителей Подмосковья прошли углубленную диспансеризацию в 2023 году Пресс-служба Минздрава МО

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Углубленная диспансеризация — отличная возможность проверить свое здоровье и выявить патологии, которые мог спровоцировать коронавирус. В 2023 году почти полмиллиона жителей Подмосковья воспользовались данной услугой.

«Она включает в себя обследования, которые проводятся дополнительно к обычной диспансеризации. За прошлый год углубленную диспансеризацию прошли более 490 тысяч жителей региона, еще 80 тысяч — с начала этого года», — сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Углубленную диспансеризацию проводят в два этапа: сначала пациенты сдают общий и биохимический анализы крови, измеряют насыщения крови кислородом и проходят другие базовые исследования, а при необходимости делают КТ, Эхо-КГ, а также дуплексное сканирование вен нижних конечностей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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