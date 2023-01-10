Подмосковье 10 января 2023, 16:39 Почти на 70% больше земель отдали под сельское хозяйство на торгах в Подмосковье за год

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За 2022 год в Подмосковье на торгах реализовали свыше 100 сельскохозяйственных участков. Это на 62% больше, чем в 2021-м. Об этом сообщили в комитете по конкурентной политике региона.

За неделю в Подмосковье прошло шесть земельных аукционов. В среднем на один лот претендовали 14 участников. Самым успешным аукционом стал по аренде участка в деревне Гришенки под Чеховым. Его стоимость в ходе торгов выросла в 63 раза.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что искусственный интеллект позволит Подмосковью сэкономить миллиарды рублей. Работу по его внедрению продолжат в наступившем году.

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