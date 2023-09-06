Подмосковье 06 сентября 2023, 17:52 Почти на 44% выросло количество новых рабочих мест в Солнечногорске Фото: администрация Солнечногорска

Читать 360tv в

За первые полгода 2023 года в Солнечногорске создали 1,4 тысячи рабочих мест. Это на 43,5% больше, чем в прошлом году.

Также за первые шесть месяцев в округ привлекли почти 7,5 миллиарда рублей инвестиций. Это на 2,3% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Реклама

С начала года в округе запустилась вторая очередь компании «Есипово». Это свыше миллиарда инвестиций и 200 рабочих мест.

«С „Газпром СПГ Технологии“ заключено соглашение о строительстве комплекса по малотоннажному производству и отгрузке газа, крупный инвестор ГК „Мультиколд“ в районе деревни Радумли построит большой логистический кластер — это более 1200 рабочих мест для жителей, соглашение о намерениях подписали с ООО „Гормаш Глобал“ — предприятие планирует строительство завода по производству буровых станков, шахтных торкет-систем и самоходных вагонов», — сообщил глава городского округа Константин Михальков.

Сейчас в Солнечногорске работают над запуском еще 26 проектов. Общий объем инвестиций в них составляет более 50 миллиардов рублей. На них создадут около девяти тысяч вакансий.

В числе наиболее значимых проектов значится производство фармацевтических препаратов «Авексима». Оно предоставит около тысячи рабочих мест, в предприятие вложат три миллиарда рублей. Также в округе появится логистический комплекс «ПСО77» на 200 вакансий и миллиардом вложений и административно-складской комплекс «Дмитрогорский продукт» на 520 рабочих мест и 1,8 миллиарда рублей инвестиций.

Сейчас администрация Солнечногорска ищет инвестора для 51 земельного участка общей площадью более 300 гектаров.

«Каждый проект мы стараемся очень внимательно сопровождать: от заключения соглашения до запуска производства. Предоставляем финансовые меры поддержки, землю и недвижимость в аренду за один рубль», — рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».