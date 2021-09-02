Почти миллион жителей Подмосковья прошли диспансеризацию

Почти миллион подмосковных жителей уже прошли диспансеризацию. Об этом сообщил главный внештатный специалист по медицинской профилактике Московской области Юрий Шалягин.

«На сегодняшний день порядка 950 тысяч жителей области взрослых уже прошло диспансеризацию и профосмотры в этом году, поэтому я считаю что услуга пользуется достаточно серьезным спросом», — сказал Шалягин в интервью «Радио 1».

Он пояснил, что проходить медицинские исследования необходимо, чтобы выявить возможные заболевания на ранних стадиях. Диспансеризация позволяет помочь не только уже заболевшим людям, но и тем, у кого пока есть только факторы риска развития болезни.

По словам Шаоягина, в 2020 году диспансеризацию прошли около одного миллиона жителей региона за весь год. В 2019-м на обследования пришли порядка двух миллионов человек.

«В этом году тоже будет порядка двух миллионов», — заключил главный внештатный специалист.

В начале августа детский омбудсмен по Татарстану Ирина Волынец предложила один раз в три года платить пособие россиянам, которые своевременно проходят диспансеризацию.