Подмосковье 22 июня 2023, 11:09 Почти миллион жителей Подмосковья прошли диспансеризацию и профосмотры с начала года Пресс-служба Минздрава МО

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Жители Подмосковья могут бесплатно пройти диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр. С начала года свое здоровье проверили уже миллион человек.

«Вовремя обнаруженное заболевание эффективнее поддается лечению. Важно, что для получения результатов необязательно будет снова идти в поликлинику — узнать их и проконсультироваться с врачом можно через телемедицинскую консультацию», — напомнила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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По итогам диспансеризации и профосмотров этого года, у 29,3 тысячи человек нашли заболевания, о которых пациенты даже не подозревали. Кроме того, было обнаружено почти 670 опухолей.

Проверить здоровье можно как в будние дни, так и по субботам. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС. Также записаться на диспансеризацию можно на региональном портале государственных услуг uslugi.mosreg.ru, по номеру телефона 122, в инфомате или через чат-бот в Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность командной работы для привлечения врачей в больницы региона.

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