Подмосковье 24 августа 2023, 02:00 Почти миллион человек посетили пляжи Подмосковья в этом сезоне Министерство благоустройства Московской области

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В этом сезоне в Московской области работали 203 пляжа. Их посетили почти миллион человек, сообщил министр благоустройства Михаил Хайкин.

«В течение лета следили за их состоянием и контролировали устранение нарушений. Также мы разработали и приняли единый стандарт для внешнего вида пляжных элементов. Это поможет нам создавать и поддерживать общий стиль на наших благоустроенных территориях отдыха у воды», — добавил министр.

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Самыми посещаемыми зонами отдыха стали пляж озера Сенеж в Солнечногорске — на нем побывали 79 тысяч человек, далее следует пляж Волкуша в Лыткарине — 77 тысяч, Солнечный берег в Талдоме — 64 тысячи, пляж парка «Авангард» в Электростали — 46 тысяч. В топ-10 самых востребованных для купания мест региона вошли пляж озера Святое в Шатуре, на реке Осетр в Зарайске, возле Голубого озера в Луховицах, на Исаакиевском озере в Орехово-Зуеве и в парке «Сестрорецкий» в Клину.

Министерство благоустройства Подмосковья подготовило более 4,5 тысячи кабин для переодевания, душевых, шезлонгов, теневых навесов и других пляжных элементов. Также ведомство утвердило единый региональный стандарт для внешнего вида пляжей — для создания общего стиля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новом подходе к благоустройству. Он ускорит преображение дворов региона.

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