Подмосковье 18 января 2023, 18:30 Почти миллиард взыскали с должников за ЖКУ в Подмосковье в 2022 году

Читать 360tv в

Подмосковные должники за жилищно-коммунальные услуги за год вернули почти миллиард рублей после судов, инициированных МосОблЕИРЦ. Многие неплательщики получили запрет на регистрацию имущества и ограничение выезда за границу.

МосОблЕИРЦ направил более 63 тысяч исковых заявлений о взыскании долгов в 2022 году. Общая сумма задолженности жителей составила 2,168 миллиарда рублей. 1,5 тысячи человек получили запрет на регистрацию авто, еще 352 — на регистрацию недвижимости. Выезд за границу ограничили для восьми тысяч абонентов.

Реклама

После принятых мер значительную часть суммы просроченной задолженности удалось вернуть. Это 994,3 миллиона рублей.

Реклама

Специалисты МосОблЕИРЦ напоминают о необходимости вовремя оплачивать счета за ЖКУ. Это необходимо для нормальной работы отрасли. Для тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию, предусмотрен договор рассрочки. Для его оформления нужно обратиться в офис управляющей либо ресурсоснабжающей организации.