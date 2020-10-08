Подмосковье получило почти миллиард долларов от экспорта сельхозпродукции с начала года

С начала года Московская область экспортировала еду и напитки почти на 740 миллионов долларов. Наладились поставки в Австрию, Индонезию, Ирландию, Аргентину, Норвегию, Филиппины, Швейцарию и не только.

Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин. Наиболее значимый прирост по сравнению с прошлым годом дало мясо: прибавили более 200% Андрей Разин. Следом орехи и фрукты — более 200%, мясные консервы — около 100%. Напитки — алкогольные, безалкогольные, спирт, фруктовые соки — прибавили около 40%. Список стран, которым экспортировали продукцию, увеличился по сравнению с прошлым годом. В основные группы поставленной продукции вошли напитки — их продали на 124,9 миллиона долларов, выпечка — 98,2 и мясо — 88,4.