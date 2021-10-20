Около семи из 10 госпитализированных с ковидом пациентов в Московской области находятся на кислороде. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» в среду сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Очень высокий уровень пациентов на кислороде. Семь человек из 10 лежат на кислороде. Нуждаемся в регулярных поставках кислорода. Видим, что 80-85% людей — это 50 плюс и они не вакцинированы», — сказал Андрей Воробьев.

По данным пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья, сейчас в регионе развернуто около 11 тысяч коек для пациентов с коронавирусом. В регионе ежедневно выявляют около 2,5-3 тысяч новых случаев заражения. Врачи госпитализируют в сутки до 900 человек. На ИВЛ находятся около 450 пациентов.

Несколько дней назад стало известно, что Московская область стала одним из лидеров по вакцинации от коронавируса в России. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил усилия местных жителей. Он подчеркнул, что вакцина — это возможность сохранить свою жизнь и не подвергать других опасности.