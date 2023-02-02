Подмосковье 02 февраля 2023, 20:34 Почти две тысячи школьников присоединились к обучению по программе «Искусство театра» в Подмосковье

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В Московской области около двух тысяч школьников начали обучение по программе «Искусство театра», которое проводят в рамках проекта «Культура для школьников». Об этом сообщила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

Ирина Каклюгина уточнила, что почти 870 человек обучаются по предпрофессиональным программам и более одной тысячи — по общеразвивающим.

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«Всего в регионе общеобразовательная программа „Искусство театра“ реализуется в 43 учреждениях дополнительного образования сферы культуры», — отметила вице-губернатор.

Также школьники посещают занятия в составе 58 театральных коллективов в 32 детских школах искусств Подмосковья, добавила Каклюгина.

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