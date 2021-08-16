Почти две тонны таежной голубики собрали в Егорьевске

Сбор голубики завершается в Егорьевске. Таежная ягода хорошо прижилась в Подмосковье и в этом году порадовала урожаем. Всего с одного куста можно собрать до килограмма голубики.

Возделывать голубику в Подмосковье решил глава крестьянско-фермерского хозяйства «Новая земля» Андрей Барыгин. Чтобы высадить первые 500 кустов, в 2017 году пришлось осваивать целину. На участке выкорчевали деревья, подготовили почву.

Хотя голубика и неприхотливая, требует особых условий. Главное из них — это кислая почва. Эту проблему решили с помощью торфа.

«Развиваемся, работаем дальше, то есть на данный момент у нас на два гектара порядка 2,5 тысячи кустов высажено. В этом году около двух тонн мы собрали урожая. Планируем расширяться дальше», — рассказал он в беседе с «360».

Через несколько лет урожаи могут быть рекордными, тогда с куста можно будет собрать до пяти килограммов ягоды. Всего у голубики есть 13 разных сортов: это ранний и сладкий «дюк», «блюголд» и поздний «джерси».

«Кусты голубики, в отличие от малины и еще каких-то ягод, растут 50-60-70 лет без пересадки, то есть это не малина, которую каждые три-пять лет надо выкапывать, сажать новую, а здесь капельный полив, обрезка — и кусты живут очень долго, то есть как виноградники», — объяснил заместитель главы КФХ по коммерции Николай Феддер.

Сейчас голубика очень популярна у местных жителей. Спрос превышает предложение хозяйства. Поэтому глава «Новой земли» и задумался о расширении. Участок для этого есть, да и саженцы специалисты уже научились выращивать сами.