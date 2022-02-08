Почти два десятка скверов получат обновление в Подмосковье в 2022 году

В Московской области в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и программы «Формирование комфортной городской среды» в течение этого года планируют благоустроить 19 скверов. Губернатор Андрей Воробьев поставил перед властями Подмосковья задачу сделать так, чтобы каждый из местных жителей мог погулять в сквере, который находится в пешей доступности от его дома.

«С этого года мы запускаем новое направление в нашей работе — благоустройство небольших зеленых территорий, скверов в шаговой доступности. Скверы ежедневно используются жителями близлежащих домов и служат удобной рекреационной зоной. В 2022 году мы благоустроим 19 таких объектов», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Планы по благоустройству на текущий год достаточно обширные. В частности, обустроить собираются сквер Зверева, который находится в Клину, большой сквер в Сергиевом Посаде, который располагается неподалеку от местных теннисных кортов, и многие другие территории, требующие проведения на них работ.

В первую очередь, в скверах сделают дорожки и тропинки, которые станут удобными для прогулок жителей. Там установят новые лавочки, обновят систему освещения. Кроме того, на указанных территориях собираются установить видеокамеры, которые позволят повысить безопасность отдыхающих.

В целом на территории Подмосковья за этот год собираются провести благоустройство 50 общественных территорий. Будет обновлена инфраструктура в 14 местных парках культуры и отдыха. Также начнут проводить специальные работы сразу в 19 лесопарковых зонах. Недавно губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего обращения поделился, что именно благоустройство остается теми переменами, которые ярче всего заметны жителям региона.