Почти четыре тысячи человек приняли участие в пасхальной службе в храме ВС России

Почти четыре тысячи человек приняли участие в праздничном пасхальном богослужении в главном храме Вооруженных сил России. Службу возглавил епископ Бронницкий Савватий, викарий патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщили в Минобороны РФ.

Под сводами собора собрались прихожане, военнослужащие и гражданский персонал ВС РФ. После службы все желающие смогли угоститься освященными куличами и получить пасхальные подарки.

В ведомстве отметили, что все военные, которые присутствовали на богослужении, были вакцинированы. А в храме соблюдались все меры по предупреждению распространения коронавируса.

С 2 по 6 мая на территории храмового комплекса будет проходить пасхальный фестиваль. Там можно будет увидеть выставку авторских художественных пасхальных яиц с разными сюжетами.

На Соборной площади выступят коллективы Московской области, Центрального военного оркестра, ансамблей песни и пляски Воздушно-космических сил и Ракетных войск стратегического назначения, женского хора Академического ансамбля песни и пляски Российской армии и многих других.

Специально ко Дню святого Георгия 6 мая на площади пройдет выступление православного хора инженерных войск «За Веру и Отечество», а также Московского государственного академического театра танца «Гжель».

В период майских праздников музейный комплекс «Дорога Памяти» будет работать до 21:00.