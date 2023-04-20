Подмосковье 20 апреля 2023, 13:36 Почти 98% домов в Наро-Фоминске перешли на принцип единого обслуживания газовых сетей ГЖИ МО

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Госжилинспекция Подмосковья сообщила, что 98% газифицированных домов в городском округе Наро-Фоминск уже перешли на новый принцип обслуживания сетей и оборудования. Это нужно для того, чтобы повысить газовую безопасность МКД.

Из 855 газифицированных домов муниципалитета 837 уже выполнили требования нового закона. Это значит, что техобслуживанием домовых и квартирных сетей в каждом МКД будет заниматься одна специальная организация, а не разные компании, как это допускалось раньше.

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«Осталось привести в соответствие еще 18 МКД. Это дома по улице Мира, в Пионерском проезде, на Маршала Жукова, Профсоюзной, а также в Атепцеве и Верее», — уточнила руководитель Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что на модернизацию системы ЖКХ в Подмосковье направят 320 миллиардов рублей. Он назвал тему «чувствительной и важной».