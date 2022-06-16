Почти 970 миллионов рублей выделили на ремонт домов в Можайске в этом году

Еще 121 многоквартирный дом отремонтируют в Можайске до конца года. На это выделили 965 миллионов рублей. Обновят кровли, фасады, инженерные системы, местами — лифты.

Речь идет о капитальном ремонте. На сегодняшний день работу выполнили уже в 71 доме.

Как рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, за восемь лет капитально отремонтировали 15,2 тысячи домов.

Улучшены жилищные условия более двух миллионов человек Антон Велиховский.

Он напомнил, что у Подмосковья — самая большая в России программа капитального ремонта. В нее вошло не менее 44 тысяч многоквартирных домов.

Планы расписаны до 2049-го. В этом году отремонтируют 3 757 зданий, сообщил генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов региона Валерий Николов.

Жители смогут узнать адресную программу 2022 года на сайте fkr-mosreg.ru.