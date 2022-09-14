Почти 920 студентов поступили в медвузы по целевому направлению от больниц Подмосковья | 360°

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Почти 920 студентов поступили в медвузы по целевому направлению от больниц Подмосковья

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Стали известны результаты вступительной кампании в медицинские вузы, в том числе по договорам на целевое обучение. Уже через несколько лет больницы Подмосковья получат несколько сотен молодых врачей, фельдшеров и медсестер.

«Программы целевого обучения позволяют в будущем обеспечить наши медицинские организации новыми кадрами, так как студенты после окончания обучения вернутся работать в подмосковные больницы и поликлиники. В этом году в регионе по целевым программам на специалитет поступил 551 человек и еще 366 — в ординатуру», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Московская область на протяжении длительного времени сотрудничает с ведущими медицинскими вузами России. Губернатор Андрей Воробьев не раз отмечал важность такой работы. Кроме того, с 1 сентября на базе медицинского факультета МГОУ открылся медико-биологический институт для подготовки врачей и проведения исследований.

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