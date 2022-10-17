Качество воды улучшили в поселке Елизаветино под Электросталью | 360°

Подмосковье 17 октября 2022, 16:21 Поделиться Telegram

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Viber Качество воды улучшили в поселке Елизаветино под Электросталью

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Новая станция водоочистки в поселке Елизаветино приступила к работе 15 октября. Объект обеспечивает чистой водой 897 жителей городского округа Электросталь.

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Раньше в поселке работал водозаборный узел, построенный в 1979 году. Оборудование устарело и после взятия проб выяснилось, что вода, подаваемая местным жителям, не отвечает нормативам качества. В ней в пять раз была превышена предельно-допустимая норма железа.

«Администрация Электростали направила нам заявку на установку новой станции водоочистки, что и было сделано. Теперь ВЗУ в поселке Елизаветино обеспечивает чистой качественной питьевой водой почти 900 жителей поселка», — сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Результаты лабораторных исследований показали, что вода соответствует нормам СанПиН. Купить и смонтировать станцию водоочистки удалось благодаря государственной программе Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».

Ранее сообщили, что Министерство ЖКХ Подмосковья ввело в эксплуатацию современную станцию водоочистки в деревне Хуторки. Сейчас она уже обеспечивает чистой и качественной водой порядка 180 тысяч жителей городского округа Истра.

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