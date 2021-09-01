Почти 900 учеников пошли в первый класс в Орловской школе в Лосино-Петровском

Почти 900 первоклассников пошли сегодня в Орловскую школу в городском округе Лосино-Петровский. Для каждого из них 1 сентября не просто праздничный день, а начало нового и важного пути.

Настрой у всех учеников первых классов был очень серьезный. Несмотря на юный возраст, дети понимают, что учеба важна для их будущего.

«Чтобы быть умным, чтобы получить работу и стать взрослым, чтобы попасть в институт, стать самым умным. Если бы не было школы, все были бы глупыми и ходили только в сад», — объяснила одна из первоклассниц.

Старшеклассники поддерживали маленьких учеников и желали им быть смелыми и не бояться возможных трудностей.

Глава Лосино-Петровского Иван Курданин отметил, что тревогу, волнения и переживания учеников можно понять. Они испытывают новые ощущения и эмоции, у них появляются новые знакомые, которые в будущем могут превратиться в хороших друзей.

«Школа, она в первую очередь научит не только грамотности, не только воспитанию. Она научит дружбе, настоящей школьной дружбе», — сказал он.

Помимо праздничной линейки в школе открыли настоящий ресторан в столовой. Ее полностью преобразили — на стенах появились рисунки с героями популярных мультиков и новая мебель. Помещение стало современным, комфортным и ярким.

Первыми посетителями столовой-ресторана, конечно, стали именно ученики, которых угощали мороженым. Такой подарок сделал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.