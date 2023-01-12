Подмосковье 12 января 2023, 14:51 Почти 900 тысяч жителей посетили парки Подмосковья в праздничные дни

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В дни новогодних каникул в парках Московской области в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» прошли крупные фестивали и культурные семейные мероприятия. Их посетили почти 900 тысяч человек.

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Самым популярным событием стал семейный фестиваль зимней рыбалки «Мормышка» в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде. В соревнованиях приняло участие рекордное число спортсменов — 138 человек. Самому взрослому из них было 72 года, а самому юному — всего шесть лет. За приз боролись 14 женщин и 20 малолетних спортсменов. За турниром следили почти три тысячи человек.

В пятерку самых популярных культурных мероприятий вошли «День тайного друга», который посетили более девяти тысяч человек, «День веры в чудеса» (более семи тысяч человек), «День сказочника» (почти пять тысяч человек), «День зажигательных танцев» (более 4,5 тысячи человек) и «Рождественский сочельник» (более четырех тысяч человек).

На фестивалях гостей ждали программы для всей семьи, новогодние игры, эстафеты, мастер-классы и квесты.

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