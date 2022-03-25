Почти 900 тысяч справок после болезни оформили в электронном виде для подмосковных школьников

Школьникам из Подмосковья больше не надо приносить после болезни медицинские справки. Образовательное учреждение получит эту информацию напрямую — благодаря интеграции системы ЕМИАС и Школьного портала. Сейчас в регионе оформили уже более 900 тысяч электронных справок.

Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова отметила, что для региона это является еще одним важным шагом в части информатизации медицинских сервисов.

«У медицинского специалиста больше нет необходимости тратить время на заполнение и выписку справок, а ребенок не сможет ее потерять или испортить. Все происходит онлайн», — отметила она.

Стригункова уточнила, что информация о болезни ученика автоматически отражается в школьном электронном журнале. Ее могут посмотреть как учителя, так и родители ребенка.

«Благодаря этому, количество справок, выписанных в бумажном виде, сокращается в среднем за год на 2,5 миллиона», — отметила она.

При этом справка автоматически обновится, если врач продлит ребенку освобождение от занятий.